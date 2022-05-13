Где продать элитный алкоголь с рук дорого? Самым правильным будет найти коллекционеров, они всегда оценивают адекватно и по высокой цене. Мы выкупаем с рук в частную коллекцию, такие напитки как виски, коньяк, арманьяк, ром, вино, шампанское или любые другие типы спиртных напитков.

Предпочтительные города по сделке

Мы готовы выехать на сделку по скупке спиртных напитков в любой регион России (в том числе Крым), Белоруссии, Украины. Мы сотрудничаем с сервисами доставки во многих городах - Москва, Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Калуга, Пенза, Рязань, Брянск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Новороссийск, Севастополь, Самара, Тула, Ульяновск, Екатеринбург, Пермь и др.

Сделка в Москве и московской области

Более выгодной и быстрой сделка будет в Москве и Московской области – в городах Химки, Зеленоград, Солнечногорск, Клин, Истра, Волоколамск, Руза, Можайск, Красногорск, Долгопрудный, Мытищи, Королёв, Щёлково, Солнечногорск, Реутов, Балашиха, Железнодорожный, Электросталь, Люберцы, Дзержинский, Раменское, Жуковский, Подольск, Домодедово, Видное, Троицк, Московский, Одинцово.