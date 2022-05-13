Общая классификация, применимая ко всем крепким продуктам, называемыми виски. Этот напиток бывает нескольких видов: солодовый, купажированный, зерновой и отдельно выделяют Бурбон (Bourbon).
Коньяк – напиток, в основу приготовления которого положена дистилляция. В Средние века европейцы производили вина, а перегонять их в спирт, согласно историческим данным, начали примерно в начале XVII века.
Продать дорого элитное спиртное коллекционерам – это наиболее выгодное использование разных крепких напитков.
Коллекционный, винтажный, или даже редкий алкоголь СССР (наличие подарочной коробки или тубы увеличит стоимость) – это то, что можно быстро реализовать с рук, когда срочно нужны деньги.
Многие винокурни Шотландии основаны в 19 веке, а некоторые даже в конце 1700-х годов. Однако определить, кто из нынешних дистиллерий достоин называться старейшей в Шотландии, — дело непростое.
Одним из наиболее популярных видов туризма является винный – поездки ставят целью дегустацию напитков. Пять основных видов (типов) шотландского виски. Полная карта винокурен Шотландии...
Для производства необходимо сложное оборудование, опытные мастера, соблюдение малейших нюансов в работе.