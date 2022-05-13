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Выгодно продать алкоголь с рук коллекционерам.

Продать алкоголь коллекционерам

Скупка спиртных напитков

Купим с рук в Москве и любом городе РФ в частную коллекцию.

Выкуп виски

Выкуп коллекционных бутылок – Highland Park, Macallan, Balvenie, Talisker, Laphroaig, Bowmore, Mortlach, Benriach, Glenfarclas, Port Ellen, Bushmills, Middleton, Redbreast, Yamazaki, Hakushu, Nikka, Hibiki и другие.


Выкуп коньяка

Мы скупаем французские – Hennessy, Remy Martin (Louis XIII), Delamain, Camus, Martell, Courvoisier и грузинские, армянские, молдавские коньяки советских времен (Ахтамар, Ереван, Двин, Васпуракан, Арагви, Энисели, Бакурия и др.).


Выкуп шампанского

Приоритетны производители – Krug (Круг), Crystal (Кристалл), Moet & Chandon (Моэт и Шандон), Veuve Clicquot (Вдова Клико), Dom Perignon (Дом Периньон), Louis Roederer (Луи Рёдерер), Bollinger, Pol Roger и другие игристые вина.

продать дорого ром Caroni, Samaroli, Plantation, Zacapa, Nation, Demerara, Havana Club, Foursquare, Black Tot

Выкуп рома

Основные приоритеты по коллекционному рому – Caroni, Plantation, Samaroli, Zacapa, Nation, Demerara, Havana Club, Foursquare, Black Tot.

купим дорого арманьяк Delord, Baron de Castelneau, Castarede, Baron De Sigognac, Baron Gaston Legrand, Marquis de Montesquiou, Chabot, Delord, Laberdolive

Выкуп арманьяка

Приоритеты по арманьякам – редкие релизы Delord, Baron de Castelneau, Castarede, Baron De Sigognac, Baron Gaston Legrand, Marquis de Montesquiou, Chabot, Delord, Laberdolive.

выкуп вин Chateau Lafite Rothschild, Chateau Margaux, Chateau Mouton Rothschild, Petrus, Masseto, Sassicaia, Vega Sicilia, Contador

Выкуп вина

Французские, итальянские, испанские вина – Chateau Lafite Rothschild, Chateau Margaux, Chateau Mouton Rothschild, Petrus, Masseto, Sassicaia, Vega Sicilia, Contador и др.


Экспертная оценка

Наши основные услуги – экспертная оценка и выкуп различного элитного, коллекционного, дорогого или необычного редкого спиртного.

Экспертная оценка и выкуп элитного спиртного.

Где продать элитный алкоголь с рук дорого? Самым правильным будет найти коллекционеров, они всегда оценивают адекватно и по высокой цене. Мы выкупаем с рук в частную коллекцию, такие напитки как виски, коньяк, арманьяк, ром, вино, шампанское или любые другие типы спиртных напитков.


Предпочтительные города по сделке

Мы готовы выехать на сделку по скупке спиртных напитков в любой регион России (в том числе Крым), Белоруссии, Украины. Мы сотрудничаем с сервисами доставки во многих городах - Москва, Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Калуга, Пенза, Рязань, Брянск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Новороссийск, Севастополь, Самара, Тула, Ульяновск, Екатеринбург, Пермь и др.

Сделка в Москве и московской области

Более выгодной и быстрой сделка будет в Москве и Московской области – в городах Химки, Зеленоград, Солнечногорск, Клин, Истра, Волоколамск, Руза, Можайск, Красногорск, Долгопрудный, Мытищи, Королёв, Щёлково, Солнечногорск, Реутов, Балашиха, Железнодорожный, Электросталь, Люберцы, Дзержинский, Раменское, Жуковский, Подольск, Домодедово, Видное, Троицк, Московский, Одинцово.


Оцениваем отдельные бутылки и коллекции

  • Оцениваем оперативно, дистанционно, бесплатно.
  • Оценим по фото (фронтальная и контр-этикетка, уровень напитка, состояние капсулы и пробки).
  • Оцениваем не только Вашу бутылку, но и подарочную упаковку (картонные или деревянные коробки, тубы).
  • Акцизная марка РФ, или другой страны ̶ не обязательна.

Наш эксперт обладает большим опытом оценки самого разного алкоголя, произведенного как в Европе, так и в странах бывшего СССР. Мы сможем предложить более высокую цену, при этом исключаем интересы какой-либо цепочки посредников.

Стоимость бутылки

Факторы влияющие на стоимость:

  • рейтинг бренда производителя,
  • выдержка, сохранность этикетки,
  • наличие подарочной тубы или коробки,
  • уровень жидкости в бутылке,
  • сохранность капсулы.

Алгоритм оценки и выкупа Вашей бутылки

Всего несколько простых шагов и деньги у Вас:

Алгоритм выкупа шаг 1
ШАГ 1
Снять бутылку
Алгоритм выкупа шаг 2
ШАГ 2
Отправить фотографии
Алгоритм выкупа шаг 3
ШАГ 3
Рассмотрение заявки
Алгоритм выкупа шаг 4
ШАГ 4
Оценка бутылки
Алгоритм выкупа шаг 5
ШАГ 5
Выкуп Вашей бутылки

Продать элитный алкоголь в Москве 🎯 конфиденциально и быстро

Просто скиньте фото бутылки по e-mail или по мессенджерам,   +7(977)720-70-73    WhatsApp    Viber    Telegram
или отправьте по форме заявки, и мы сможем оперативно договориться.
Нам можно продать бутылки редкого, коллекционного или раритетного алкоголя в Москве и московской области (наиболее дорого) – в городах Красногорске, Зеленограде, Химках, Долгопрудном, Жуковском, Мытищах, Королёве, Люберцах, Одинцово, Домодедово, Подольске, Реутове и в любом другом городе России.

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Скупка крепкого и слабого алкоголя

Ждем Ваши предложения по коллекционным спиртным напиткам. Оценим дорого и без посредников.
Наиболее высокой цена на Ваш алкоголь будет в Москве и Московской области.

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Tags: history and classification of cognac
      

Продать дорого элитное спиртное коллекционерам – это наиболее выгодное использование разных крепких напитков.


Коллекционный, винтажный, или даже редкий алкоголь СССР (наличие подарочной коробки или тубы увеличит стоимость) – это то, что можно быстро реализовать с рук, когда срочно нужны деньги.


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Бренды

Основные производители элитного алкоголя, которые предпочтительны для оценки и выкупа.