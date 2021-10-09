Виски-туры и дегустации по винокурням Ирландии

Перевод статьи:

https://www.irelandbeforeyoudie.com/the-10-best-whiskey-distillery-tours-in-ireland/

8 мая 2020 г., Стиви Хоги (Stevie Haughey)

Ирландия – изумрудный остров имеет репутацию производителя одного из лучших виски в мире. От Джеймсона до Бушмилса, где бы вы ни находились в Ирландии, вы всегда будете недалеко от дистиллерий. Некоторые из этих винокурен предлагают экскурсии с гидом, где вы можете понять и оценить скрытую за кулисами работу по производству виски мирового класса.

Вот десять лучших туров по винокурням в Ирландии.

10. Royal Oak Distillery – винокурня, которая делает все возможное.

Винокурня Royal Oak в графстве Карлоу – это винокурня мирового класса, производящая отличный ирландский виски ручной работы. Одно из лучших мест для посещения.

Посетители могут познакомиться с историческими традициями изготовления виски, а также совершить мультисенсорную экскурсию по одной из крупнейших действующих винокурен в Ирландии. Уникальность The Royal Oak Distillery заключается в том, что это единственная винокурня в Ирландии, где все три формы ирландского виски (негазированный, солод и зерновой) перегоняются в одном помещении.

Доступны три варианта тура: от 15 евро (включает одну дегустацию виски премиум-класса) до 40 евро (состоит из трех дегустаций прекрасных виски ограниченного выпуска).

Адрес: Clorusk Lower, Royaloak, Co. Carlow, Ирландия.

9. Dingle Distillery – предлагает больше, чем просто виски.

Винокурня Dingle в Дингле предлагает больше, чем просто виски. На самом юге Ирландии в Дингле, графство Керри, находится винокурня Дингла.

Что касается виски, то виски Dingle Whisky – это «новейший продукт в мире», созданный в 2012 году и выпущенный в свет три года спустя. При двух баррелях в день их добыча небольшая. Однако его растущая репутация означает, что это не может быть маленькой винокурней еще долго.

Винокурня Dingle предлагает экскурсии. Однако на этом заводе производят не только виски. На самом деле здесь производят джин и водку, так что вы можете расширить свои общие знания о спиртных напитках при посещении.

Адрес: Фарранредмонд, Дингл, графство Керри, Ирландия.

8. Teeling Whiskey Distillery – блестящая экскурсия по столице.

The Teeling Distillery - основана в районе Либертис в Дублине в 2015 году. Когда-то Дублин был центром винокурни, где одновременно работало по меньшей мере 37 винокурен.

После того, как последний из оригинальных винокурен Дублина закрылся в 1976 году, завод по производству виски Teeling стал первым новым заводом по производству виски, работающим в Дублине почти за 40 лет. Построена Джеком и Стивеном Тилингами, чей отец, Джон Тилинг, основал винокурню Cooley в 1987 году.

Она расположена недалеко от того места, где Уолтер Тилинг, предок семьи, основал винокурню на Марроубон-лейн в 1782 году.

На логотипе бренда изображен феникс, поднимающийся из горшка, который символизирует возвращение бренда Teeling Whisky.

Винокурня предлагает два основных тура: стандартный тур за 15 евро и дегустацию односолодового виски премиум-класса за 50 евро. Оба отличные и очень рекомендуются!

Адрес: 13-17 Newmarket, The Liberties, Dublin 8, D08 KD91, Ирландия.

7. Jameson Distillery – самый продаваемый виски в мире.

Винокурня Jameson на Боу-стрит – отличное место для посещения. Jameson официально является самым продаваемым ирландским виски в мире, годовой объем продаж которого в 2018 году превысил 7,3 миллиона.

Этот знаменитый виски продается по всему миру с начала 19 века и доступен более чем в 130 странах мира. Джон Джеймсон начал производить виски на оригинальном винокурне на Боу-стрит в 1774 году, и вы можете пойти по его стопам, совершив экскурсию.

Jameson предлагает несколько уникальных впечатлений, включая туры и дегустации, смешивание виски и приготовление коктейлей.

Если вы любитель виски, обязательно добавьте винокурню Jameson на Боу-стрит в свой список желаний!

Адрес: Bow St, Smithfield, Dublin 7, D07 N9VH, Ирландия.

Самое рациональное применение крепких напитоков – продать виски коллекционерам за высокую цену.

6. Pearse Lyons Whiskey Distillery, Дублин – винокурня в старой церкви.

Pearse Lyons – еще один из лучших туров по производству виски в Ирландии. Винокурня Pearse Lyons в Сент-Джеймс в Дублине открылась в переоборудованной церкви в сентябре 2017 года.

Было сказано, что это новая глава для The Liberties в Дублине. Семейная история, личная страсть к пивоварению и дистилляции, а также предпринимательский дух вдохновили на восстановление церкви Святого Иакова.

Тур дает представление о наследии и историях, стоящих за этим культовым районом Дублина, а также о развитии ассортимент высоко оцененных виски. Посетители также могут потрогать, попробовать и почувствовать запах на каждом этапе процесса дистилляции, встретиться с виноделами и попробовать их фирменный ирландский виски Pearse.

Стандартные туры проходят ежечасно, а стоимость туров для взрослых начинается от 20 евро.

Адрес: 121-122 James’s St, The Liberties, Dublin, D08 ET27, Ирландия.

5. Ирландский музей виски в Дублине – слишком хорош, чтобы не упоминать

Еще один из лучших туров по винокурне в Ирландии – это Ирландский музей виски.

Если вы хотите узнать больше, чем об одном ирландском виски, то Музей ирландского виски в Дублине – идеальное место для посещения.

Этот музей не зависит от всех заводов по производству виски, и в его здании представлено более 100 различных сортов ирландского виски. Гиды здесь рассказывают 2000-летнюю историю ирландского виски с помощью туров и интерактивных дегустаций самых разнообразных ирландских виски.

Основная экскурсия состоит из четырех разных комнат, каждая из которых посвящена другому периоду в истории Ирландии.

В конце тура вы попробуете три лучших ирландских виски.

Здесь также доступны другие впечатления, в том числе опыт смешивания виски и опыт виски и позднего завтрака.

Адрес: 119 Grafton Street, Дублин, D02 E620, Ирландия.

4. Kilbeggan – превосходная винокурня в самом сердце Ирландии.

Винокурня Kilbeggan находится в самом сердце Ирландии, в небольшом городке Килбегган в Уэстмит. Основана в 1757 году, что старше винокурни Bushmills!

Винокурня Kilbeggan предлагает отличные регулярные экскурсии для отдельных лиц или групп. Также доступны дегустационные туры премиум-класса.

Это один из лучших туров по винокурне в Ирландии! Будет интересно не только обычным любителям, но и коллекционерам виски.

Адрес: Lower Main St, Aghamore, Kilbeggan, Co. Westmeath, Ирландия.

3. Midleton – другая винокурня Jameson.

Еще один из лучших туров по производству виски в Ирландии – это Jameson Experience в Мидлтоне.

Jameson Experience в Мидлтоне находится на территории музея виски, расположенного на заводе Old Midleton в Мидлтоне, графство Корк. Эта винокурня начинала свою деятельность как шерстяная мельница, а затем была перестроена в военные казармы, а потом преобразована в винокурню в 1825 году.

В 1975 году было построено новое здание винокурни, на которой объединились три бывших конкурента по производству виски, Jameson, Powers и Cork Distilleries Company (владельцы Midleton Distiller), которые в 1966 году объединились в Irish Distillers.

С момента открытия в качестве центра для посетителей в 1992 году старая винокурня принимала около 100 000 посетителей в год, а в 2015 году - 125 000 человек.

Доступны четыре разных типа туров, поэтому каждый должен найти что-то для себя. Основной тур – «Jameson Experience», цель которого – оживить их наследие с помощью истории бренда и винокурни, а также попробовать их оригинальный виски.

Есть также туры «За кулисами» и «Дегустация виски премиум-класса», которые очень хороши. Стоимость тура начинается от 23 евро для взрослых и включает фирменный напиток Jameson.

Адрес: завод Midleton Distillery, Old, Distillery Walk, Midleton, Co. Cork, P25 Y394, Ирландия.

2. Tullamore D.E.W – первая ирландская винокурня, создавшая купажированный виски.

В самом центре Ирландии находится один из самых известных ирландских производителей виски Tullamore D.E.W.

Этот виски был создан в 1829 году и назван в честь своего создателя Дэниела Уильямса. Это были первые ирландские винокурни, производившие купажированный виски.

Tullamore D.E.W предлагает посетителям выбор из трех разных туров.

Основной тур – это «путешествие любопытного дегустатора», которое проводится под руководством одного из их экспертов по виски и позволяет попробовать три разных вида виски.

Доступны и другие премиальные туры, в том числе «мастер-класс по виски», который позволяет попробовать шесть различных сортов виски Tullamore D.E.W.

Адрес: Kilbride Plaza, Bury Quay, Puttaghan, Tullamore, Co. Offaly, Ирландия.

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1. Bushmills Distillery – лучший тур по виски в Ирландии.

На северном побережье Ирландии находится старейшая действующая винокурня Ирландии – Bushmills Distillery. Владелец – компания Diageo. Винокурня производит только солодовый виски. При розливе блендов используется так же и зерновой виски, который закупается у компании IDL.

Экскурсия по Bushmills дает посетителям возможность увидеть развитие и опыт винокурни, гарантируя, что их чувства будут очарованы видами и запахами. В конце тура дегустация виски. Здесь также есть специализированный магазин виски и замечательный сувенирный магазин.

Есть также дегустационный тур премиум-класса. Один из лучших туров по производству виски в Ирландии – это винокурня Bushmills.

Адрес: 2 Distillery Rd, Bushmills BT57 8XH, Великобритания.

Винокурня находится на британской территории в Ирландии.

Из-за эпидемии многие визит-центры могут быть закрыты, поэтому если планируете посещение сперва выясняйте этот момент по информации на сайтах дистиллерий.